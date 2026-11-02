El incremento del precio de los combustibles, que en lo que va del año elevó entre S/ 6 y S/ 9 el costo del galón de la gasolina y el petróleo, mantiene preocupados a los transportistas de Arequipa. Los gremios del sector advierten que sus gastos operativos siguen aumentando y no descartan realizar una protesta si no obtienen una respuesta del Gobierno central.

La gasolina actualmente se vende en los grifos de Arequipa entre S/ 20 y S/ 22 por galón, cuando a inicios de año podía encontrarse desde S/ 14. En el caso del petróleo, el incremento es de 9 soles, pues a la fecha se vende hasta en 25 soles, mientras que el GLP registra una subida aproximada de S/ 2. soles

Sin embargo, según Adolfo Paco, presidente de la Cámara de Taxis de Arequipa, el problema no se limita a los combustibles. El dirigente indicó que también aumentaron los precios de los aceites, neumáticos y productos de la canasta básica, lo que repercute tanto en los costos de mantenimiento de las unidades como en la economía de los transportistas.

Frente a este panorama, los representantes del transporte urbano y de los taxistas solicitaron reiteradamente al Gobierno central la implementación de un subsidio para los combustibles. No obstante, aseguran que hasta el momento no han conseguido una respuesta que atienda sus demandas.

El dirigente cuestionó la falta de gestiones de la Municipalidad Provincial de Arequipa para establecer acuerdos con el Ejecutivo y conseguir algún mecanismo de apoyo para el sector. Consideró que la alcaldesa debió trasladar este pedido al Gobierno central. También responsabilizó al Gobierno Regional por no impulsar alternativas energéticas, como la implementación del Gas Natural Vehicular (GNV) en Arequipa.

Ante la falta de soluciones, los transportistas se reunirán este fin de semana con otros gremios para evaluar las medidas que adoptarán. No descartan convocar a una protesta si continúa el incremento de los combustibles, que consideran excesivo.