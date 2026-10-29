La campaña Teletón 2026 superó los S/10 millones en recaudación y permitirá ampliar las atenciones de niños y adolescentes con discapacidad física-motora o autismo en situación de vulnerabilidad en Arequipa, una de las regiones con mayor demanda de servicios de rehabilitación en el país.

Sergio León, CEO de la Fundación Teletón Perú, informó que, tras cerrar el evento solidario maratónico del 11 y 12 de septiembre con S/ 9,815,389, las donaciones de los peruanos continuaron, hasta llegar a una recaudación histórica de S/ 10,150,223.

León indicó que el aporte de S/ 334 mil 834 adicionales demostró el compromiso de los peruanos y destacó el esfuerzo conjunto de ciudadanos, empresas, instituciones, medios de comunicación, artistas y miles de personas que hicieron suya esta causa. “El 65% de los recursos que se recaudan en Teletón pertenecen al ciudadano a pie de doña María, don Pedro, don Juan, que donó un sol, dos soles, tres soles. Hizo posible el 65% de esos 10 millones”, señaló.

Con este recaudo, se proyecta brindar durante 2027 más de 200 mil atenciones de rehabilitación para más de mil beneficiarios. A su vez, anunció proyectos para que los niños puedan recibir tecnología de última generación en el mundo. “Existe la tecnología y ya en algunas clínicas estamos haciendo acuerdos internacionales para que llegue muy pronto al país”, mencionó.

AREQUIPA

Por su parte, manifestó que Arequipa concentra aproximadamente el 32 % de la atención que realiza la fundación entre las seis regiones donde opera. Por ello, el beneficio llega a cerca de 200 niños mediante la alianza con la Clínica San Juan de Dios de Arequipa.

El representante explicó que la colecta también permitirá incorporar progresivamente a más menores que esperan acceder a terapias especializadas. Según precisó, la lista de espera llegó a bordear los 350 niños a nivel nacional y, tras la campaña, cerca del 30% ya se incorporó a los programas.

Asimismo, resaltó que en la ciudad arequipeña se tienen casos exitosos en los que obtienen oportunidades luego de las atenciones gratuitas.

“El compromiso Teletón en Arequipa es buscar que la rehabilitación cada vez mejore en calidad para que estos niños que están actualmente y los que vienen que tengan servicios de calidad y con estándares internacionales”, apuntó.