Un sismo de magnitud 3.4 se registró esta mañana en la región Arequipa, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El temblor ocurrió a las 7:27 a. m. y su epicentro se ubicó al noreste del distrito de Aplao, en la provincia de Castilla.

De acuerdo con el reporte oficial, el temblor tuvo una profundidad de 18 kilómetros y fue percibido por algunos pobladores de la zona, aunque hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas.

Este es el tercer sismo de magnitud moderada registrado en Arequipa durante julio. El 13 de julio se produjo un movimiento de magnitud 3.5 con epicentro en Chala; mientras que el 3 de julio se reportó otro de magnitud 3.4 en el distrito de Vítor.

Según estadísticas del IGP, en lo que va del año se han registrado 72 sismos en la región Arequipa con magnitudes que van desde 3.4 hasta 4.9, de los 454 registrados en el territorio peruano.

El evento de mayor intensidad ocurrió el 4 de julio, cuando un sismo de magnitud 4.9 tuvo como epicentro el distrito de Ocoña, en la provincia de Camaná.

Se recomienda a la población mantener la calma y tener lista una mochila de emergencia, además de identificar las zonas seguras dentro de sus viviendas y centros de trabajo ante cualquier eventualidad sísmica.