Un sismo de magnitud 4 se registró esta tarde en Arequipa, a la 1:00 p.m. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro del temblor se ubicó a 9 kilómetros al noroeste de la provincia de Camaná, a una profundidad de 62 kilómetros.

Según el reporte sísmico, la intensidad del sismo se sintió en Camaná con niveles de II a III en la escala de intensidad, lo que indica que fue percibido por la población, sin causar daños materiales o personales.

De acuerdo a la información del IGP, en lo que va del año, el Perú soportó 704 sismos, de los cuales 93 ocurrieron en la región Arequipa, siendo las provincias más recurrentes, Camaná, Caravelí, Camaná. Los movimientos telúricos varían desde la magnitud 3 hasta 5.8.

Los temblores recuerdan a los pobladores sobre la importancia de estar preparados ante situaciones de emergencia, ello implica contar con la mochila de emergencia y que el país se encuentra en el cinturón del fuego.

VIDEO RECOMENDADO