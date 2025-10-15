Esta noche, Arequipa soportó un sismo de magnitud 4.2, cuyo epicentro se localizó a 28 kilómetros al sureste del distrito de Punta de Bombón en la provincia de Islay, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El temblor ocurrió a las 19:05 horas y tuvo una profundidad de 50 kilómetros, lo que provocó que su intensidad fuera más notable en la superficie. El movimiento sísmico también fue sentido en ciudades cercanas, como Moquegua.

Este evento sísmico coincide con el desarrollo del X Congreso Internacional de la Lengua Española (X CILE) en la Ciudad Blanca. Cabe destacar que el rey de España, Felipe VI, llegó a Arequipa durante la tarde para participar en la inauguración del congreso y en las ceremonias de homenaje al reconocido Nobel arequipeño, Mario Vargas Llosa, programadas para mañana.

Desde enero hasta la fecha, el IGP ha reportado un total de 686 sismos de magnitud superior a 3 en el Perú, de los cuales 90 tuvieron su epicentro en la región Arequipa, incluyendo este último movimiento.

Las provincias de Caylloma, Camaná y Caravelí son las localidades donde los sismos son recurrentes. El 23 de setiembre a las 12:39 horas se registró uno de los sismos más fuertes, de magnitud 5.8 en el distrito de Lomas en Caravelí.

