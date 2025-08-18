Un sismo de magnitud 5.1 se registró a las 07:47 horas en la provincia de Castilla, región Arequipa, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte oficial (IGP/CENSIS/RS 2025-0545), el epicentro del movimiento telúrico se localizó a 18 kilómetros al oeste de la localidad de Aplao, con una profundidad de 112 kilómetros. La latitud y longitud registradas fueron -16.06 y -72.66, respectivamente.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0545

Fecha y Hora Local: 18/08/2025 07:47:03

Magnitud: 5.1

Profundidad: 112km

Latitud: -16.06

Longitud: -72.66

Intensidad: III Aplao

Referencia: 18 km al O de Aplao, Castilla - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 18, 2025

El evento sísmico alcanzó una intensidad de grado III en la escala de Mercalli Modificada en Aplao, lo que significa que fue percibido de manera leve por la población local, sin reportes inmediatos de daños materiales ni víctimas.

Las autoridades de Defensa Civil mantienen el monitoreo constante en la zona para descartar posibles afectaciones, en especial en estructuras vulnerables y vías de comunicación. Se recuerda a la población la importancia de mantener la calma y seguir las recomendaciones de preparación ante sismos que emiten las entidades oficiales.