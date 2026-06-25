Terminal El Palomar ofrecerá 2 mil platos marinos por el Día del Pescador

Con motivo de las celebraciones por el Día del Pescador y la festividad de San Pedro y San Pablo, los comerciantes del Terminal Pesquero El Palomar realizarán una jornada gastronómica en la que pondrán a la venta 2 mil platos preparados a base de productos marinos a precios populares.

La actividad se desarrollará este sábado 27 de junio desde las 8:00 de la mañana y estará abierta al público en general. Los asistentes podrán elegir entre 14 variedades de platos, entre ellos diferentes tipos de arroces marinos, chicharrones y otras especialidades elaboradas con pescado y mariscos.

Según informó Karina Cruz, comerciante del Terminal Pesquero El Palomar, el objetivo de la iniciativa es promover el consumo de productos hidrobiológicos y acercar a las familias arequipeñas a la tradición pesquera que se conmemora cada año a fines de junio.

Los organizadores han fijado un precio único de S/12 por plato, con la expectativa de recibir a cientos de visitantes durante la jornada. Además de la oferta gastronómica, la actividad busca resaltar la importancia del trabajo de los pescadores y de la cadena de comercialización de productos del mar.

La celebración se realizará en el marco del Día del Pescador, una fecha que cada año reúne a trabajadores del sector, comerciantes y consumidores en torno a una de las actividades económicas más representativas de la costa peruana.