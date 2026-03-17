Solo la elaboración del expediente técnico de saldo de obra del Centro de Salud de Chala (Caravelí) y su ejecución le demandará al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) un presupuesto cercano a S/ 11,783,550.79 y un plazo de 180 días calendarios (6 meses).

El 4 de marzo se realizó la convocatoria del proceso de selección, mediante licitación pública, y se estimaba que el 16 del presente mes se adjudicara la buena pro, sin embargo, según el registro en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) hasta el momento no existen muestras de interés y el proceso se detuvo en la convocatoria.

Cabe señalar que la realización del expediente de saldo de obra cuenta con un plazo de 60 días calendarios en un único entregable, mientras que la ejecución de la obra se estima en 6 meses.

PROBLEMAS DE INSTALACIONES DE AGUA Y ELECTRICIDAD

A la espera de una empresa que se encargue del saldo de obra, el informe del estado situacional, elaborado por el Consorcio Consultor Chala, evidencia la falta de documentación dentro de la Región sobre modificaciones no justificadas en la obra que tuvo 3 intervenciones previas.

El 26 de diciembre el consorcio presentó el informe con opinión favorable, señala que el sistema de agua no está conectado a la red pública y las cisternas del hospital se abastecen de manera indirecta mediante cisternas de la Municipalidad Distrital de Chala.

Respecto a las instalaciones eléctricas, el expediente técnico primigenio consideraba una subestación con un transformador de 1,250 kVA (kilovoltio-amperio), sin embargo, se instaló uno de 800 kVA, sin encontrar información que justifique el cambio, por lo que el expediente técnico establecerá si se requiere de un cambio o no.

Asimismo, el expediente primigenio no contemplaba la construcción del centro quirúrgico, en su lugar debió hacerse la Sala de Usos Múltiples, lo que conllevó a la redistribución de áreas en el nosocomio.

Estos cambios se realizaron en la segunda intervención ejecutada bajo administración directa durante la gestión de la exgobernadora Yamila Osorio. Según el informe no se encontró documentación sobre la actualización del Programa Médico Funcional y el Programa Médico Arquitectónico que justifique el incremento de esta unidad productora de salud.

Del contrato primigenio ejecutado mediante la contratación de otra empresa por un valor de S/ 43,255,030.13, se hizo un pago del 93.16 %, sin embargo, la verificación de campo revela un avance del 90.96 %.

Respecto a la segunda intervención, el Consorcio Consultor Chala no emitió opinión debido a que se le remitió la información requerida.

En cuanto a la tercera intervención (primer saldo de obra) se encontraba presupuestado en S/ 7,234,949.00 se hizo un pago del 82.47 %, pero la valorización realizada en campo solo contempla una ejecución del 56.21 %.

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