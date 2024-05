Con el corazón abierto y con toda la devoción para agradecer y pedir milagros, cientos de devotos acudieron a la iglesia Chapi Chico en el distrito de Miraflores.

Pese a las dolencias, cientos de personas acudieron en familia. “cuando era mucha, tropiezo en mi vida y le pedí que me quitara las lágrimas, le debo mucho a la virgen, me quitó las lágrimas, entonces cómo no complacerme ahora”, dijo Chelita.

Julio Cervantes es otro devoto quien volvió al templo luego de 15 años y con la fe puesta en la Virgen de Chapi.

También hubo feligreses que no solo pidieron deseos para sus familiares, sino también por las autoridades, con el fin de que tengan mayor capacidad para gobernar. “Voy una semana recorriendo en las festividades”, dijo uno de los asistentes.

Devotos se cubren con el manto de la Virgen de Chapi para pedir bendiciones (Foto: Shelly Layme)

Luego de escuchar las misas, los devotos se cubrieron con los dos mantos que coloraron a disponibilidad de los religiosos para recibir la bendición.

Algunos acudieron con la imagen de la virgen en mano para la respectiva bendición. “tuve amenaza de aborto de mi hija y le pedí que me bendijera”, contó Gina Torres, una conmovida madre, quien ahora tiene la dicha de gozar de la compañía de su primogénita.

VIDEO DE TESTIMONIOS