Al menos 270 hectáreas de terreno de cultivo se han perjudicado por la falta de agua y el inicio de la temporada de helada en el distrito de Polobaya, así lo informó ayer el alcalde distrital, Luis Gonzáles Adrián.

“La cosecha no es la óptima en los distritos de Polobaya, Quequeña y Yarabamba. La alfalfa está seca, el maíz, haba y el ajo pasa por el mismo problema. La producción no es buena en los distritos de esa parte Arequipa y se necesitan de soluciones inmediatas”, señaló.

CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA NO FUE LIQUIDADA

La autoridad edil señaló que los agricultores de la zona no pueden regar sus cultivos debido a que no pueden usar el agua de la represa San José de Uzuña, una obra que no fue liquidada porque no se saneó el terreno que pertenece a la comunidad campesina de Polobaya.

“Necesitamos que se arregle la compuerta, es el compromiso del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) en la última reunión que se asistió”, señaló la autoridad.

La represa fue ejecutada e inaugurada por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) en agosto de 2010 en terrenos de la comunidad, pero no fue liquidada y presenta problemas en la construcción y fallas en las compuertas.

Esta situación impide que la zona sur oriental de Arequipa pueda beneficiarse plenamente con el recurso hídrico de la presa.

La gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez Canahuire se comprometió a iniciar el proceso de saneamiento y transferencia de la presa, de manera que el GRA la administre.

Además, el GRA elaborará un proyecto de inversión para ampliar la frontera agrícola de la comunidad de Polobaya. También, se realizará una ficha de inversión para la reconstrucción de compuertas.

“Se espera que los compromisos sean asumidos, pues prácticamente la cosecha de ahora se perderá en gran cantidad, lo que no se quiere es que esto ocurra para los próximos años, más aún ahora, que tendremos nuevas autoridades en el Gobierno regional”, indicó el alcalde.