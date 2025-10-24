Si guardas en tu botiquín pastillas vencidas, jarabes sin usar o cremas caducadas, no los botes a la basura. Desde este 24 de octubre hasta el 12 de noviembre, la Gerencia Regional de Salud puso en marcha una campaña especial para que los arequipeños puedan entregar sus medicamentos vencidos o en desuso en puntos seguros de recolección.

El objetivo es evitar que estos productos sean reutilizados o revendidos ilegalmente, y también prevenir la contaminación ambiental causada cuando se arrojan a la basura o se eliminan por el desagüe.

Los ciudadanos pueden llevar medicamentos caducados, frascos abiertos, pastillas sin caja, jarabes o cremas que ya no usen. Todos los productos recolectados serán eliminados bajo control sanitario.

¿Dónde puedes dejar los medicamentos vencidos?

Durante la campaña, se habilitarán puntos de acopio en centros y puestos de salud de toda la región, además de los siguientes lugares principales:

Gerencia Regional de Salud (DIREMID): Av. La Salud s/n

Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Arequipa: Av. Siglo XX N.°120

¿Qué no hacer?

No se recomienda botar medicamentos a la basura ni vaciarlos por el desagüe. Según especialistas, estos residuos pueden contaminar el agua y el suelo o terminar en el mercado negro, donde se venden sin control sanitario.

El anuncio de la campaña se realizó en la Alameda del Inca, en el distrito de Paucarpata con una feria informativa. En las próximas semanas, los centros de salud organizarán pasacalles y charlas educativas para enseñar cómo desechar fármacos de manera responsable.

