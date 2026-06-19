La emergencia provocada por las fuertes lluvias y desbordes en la ciudad en el verano, dieron la voz de alerta por lo que podría ocurrir el próximo año con precipitaciones pluviales más intensas por El Niño.

La preocupación fue expuesta ayer durante una reunión extraordinaria de la Plataforma Provincial de Defensa Civil, donde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó sobre la probabilidad de que el Niño Costero y el Niño Global alcancen una intensidad moderada a fuerte en el verano del 2027.

El especialista del Senamhi Arequipa, José Luis Ticona Jara, exhortó a las autoridades municipales a acelerar las acciones preventivas y garantizar una adecuada transferencia de funciones a las nuevas gestiones que asumirán en enero.

Los vehículos fueron arrastrados en las calles y quedaron inservibles (Foto: Omar Cruz)

Según explicó, el impacto no se limitaría a una sola jurisdicción. Las precipitaciones que se registren en las partes altas de Arequipa pueden activar quebradas y torrenteras que atraviesan varios distritos, por lo que consideró indispensable una intervención articulada entre gobiernos locales para reducir riesgos.

OBRAS CON RETRASOS

Sin embargo, el avance de las obras todavía muestra retrasos. El subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Arequipa, José Barrezueta Reyes, reconoció que varias intervenciones recién se encuentran en fase de aprobación de fichas de mantenimiento y que aún se gestionan recursos para ejecutar trabajos de mitigación en diferentes torrenteras.

La fiscal de Prevención del Delito, Ana María Cordero, advirtió que el Ministerio Público ya inició acciones preventivas para verificar si las autoridades municipales están cumpliendo sus obligaciones en materia de gestión del riesgo de desastres. El próximo cambio de autoridades ediles no es justificación para no avanzar en este propósito.

Pérdidas cuantiosas por inundación a negocios pequeños (Foto: Omar Cruz)

Añadió que el incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en investigaciones por presunta omisión de funciones, especialmente porque ya existe una advertencia formal sobre la posibilidad de nuevas lluvias extremas.

RIESGO EN TORRENTERAS

Uno de los puntos más críticos sigue siendo la torrentera El Chullo, para lo cual, la comuna provincial requiere 9 millones de soles para trabajos de mitigación.

La representante de Gestión de Riesgos de la municipalidad de Cerro Colorado, Luisa Macedo, informó que existen ocho fichas aprobadas para labores de rehabilitación, limpieza y descolmatación. No obstante, remarcó que la solución definitiva requiere un proyecto integral con participación de la municipalidad provincial y el Gobierno Regional debido a que las acciones deben ejecutarse desde las partes altas de las cuencas.

En Paucarpata, la situación también refleja limitaciones presupuestales. El alcalde Marco Antonio Anco informó que el distrito requiere 6.2 millones de soles para reponer muros de contención y ejecutar trabajos de protección en las torrenteras que colindan con Ciudad Blanca y Mariano Melgar, consideradas zonas vulnerables ante futuras precipitaciones.

Cuestionó la lentitud de los procesos para acceder al financiamiento estatal. Señaló que los expedientes presentados ante el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes) enfrentan observaciones y requisitos que podrían impedir que las obras concluyan antes del inicio de la próxima temporada de lluvias.

La ocupación de cauces, el arrojo de residuos y materiales de construcción en torrenteras y la presencia de viviendas en zonas de riesgo, son peligros adicionales que también se deben atender.