Hace 15 años, Juan Carlos Chiroque, encontró en la venta de discos de vinilo una forma de expresar su pasión por la música, “Siempre he coleccionado casetes, CD’s, vinilos, hasta que después de que me casé decidí reinventarme y cambiar de negocio”, manifiesta en su puesto de venta colocado en la Biblioteca Mario Vargas Llosa con motivo del Tour del Disco Arequipa 2025 hasta hoy.

Chiroque es uno de los organizadores de este tour, que no solo reúne a vendedores de la ciudad de Arequipa, también de otras partes del país, que desde inicio de año realizan este tour con la finalidad de demostrar que el disco de vinilo no perdió vigencia alguna pese al avance tecnológico.

No solo los principales clásicos como The Beatles, Madona, Michael Jackson, así como bandas peruanas están a la venta, también música actual como el músico peruano Jhovan Tomasevich, la banda Pink Floyd, Olivia Rodrigo, entre otros.

“No solamente es música antigua, la gente piensa que solo son discos antiguos”, explicó.

Juan Carlos Chiroque comenta que conseguir la licencia es la parte más complicada, sin embargo, la satisfacción de poner en manos del consumidor un producto original es una sensación única.

RECORRIDO

Arequipa cierra el Tour del Disco 2025 en provincias. La última feria se dará el 13 y 14 de diciembre en Lima.