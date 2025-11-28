Como todos los años, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) junto a más de un centenar de jóvenes voluntarios realizan la jornada de limpieza del río Chili.

En esta ocasión, la actividad tiene como punto central el sector ubicado bajo el puente San Martín, en Vallecito. Los más de 100 jóvenes de diversas universidades e institutos de educación superior se concentraron en el frontis del colegio Juana Cervantes.

La jornada tendrá una duración entre 3 a 4 horas e inició en el puente Héroes Navales. Los voluntarios irán recogiendo los residuos sólidos sobre el río hasta donde se puede acceder bajo el puente San Martín.

En este año participan estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Católica de Santa María, Universidad San Martín de Porres, filial Arequipa y Senati.