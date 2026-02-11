Los trabajadores de los sindicatos de EsSalud en Arequipa, pertenecientes a los hospitales Carlos Alberto Seguín Escobedo, Metropolitano, Yanahuara, entre otros se movilizarán este jueves 12 de febrero por el desabastecimiento de medicamentos y otros insumos en los establecimientos de salud.

Según informó Iván Cruz, secretario general de la Base de Sindicato Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, la medida no afectará la atención a los asegurados, ya que la manifestación será realizada por el personal que se encuentre fuera de su horario laboral.

El dirigente señaló que uno de los principales reclamos es la falta de medicamentos para pacientes con enfermedades renales, diabetes, cáncer, entre otras patologías. Asimismo, advirtió que en los últimos años no se había registrado un nivel de desabastecimiento tan crítico, que ahora alcanza incluso a materiales esenciales como jeringas, combustible para el área de lavandería y ropa hospitalaria.

Cruz también denunció un presunto copamiento político en cargos clave dentro de EsSalud a nivel nacional, atribuyendo esta situación a militantes del partido Alianza para el Progreso. Según afirmó, algunos funcionarios habrían sido designados sin cumplir el perfil técnico necesario, situación que afectaría la gestión institucional.

VIDEO RECOMENDADO