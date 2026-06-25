La visita del presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, al Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo generó los reclamos de los trabajadores, quienes denunciaron que no tuvieron la oportunidad de mostrarle directamente las deficiencias que afectan a diversos servicios del principal nosocomio de Arequipa.

Según Yvan Cruz Gutiérrez, secretario del sindicato de trabajadores, durante la visita no se permitió el acceso a áreas donde persisten problemas que consideran urgentes, como Emergencia y Lavandería. El dirigente indicó que en Emergencia existen ascensores malogrados, falta de sillas de ruedas, equipo de rayos X fuera de servicio, situación que dificulta la atención de los pacientes.

“Queríamos que vea la realidad que enfrentan los asegurados y el personal de salud, pero no nos dejaron intervenir”, afirmó Cruz.

Sin embargo, desde EsSalud informaron que el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Jaime Moreno, junto al ministro de Trabajo, Freddy Solano, supervisaron los servicios del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo.

Desde el Ministerio de Trabajo señalaron que los trabajadores y pacientes sí pudieron exponer sus problemas, aunque no pudieron visitar todas las zonas, debido a la rercargada agenda.

Asimismo, según el ministro Solano, se destinará 100 millones de soles para realizar las compras de manera cooporativa, directa y delegadas luego de eliminar las barreras burocráticas que requieren del cumplimiento de plazos.

Aunque EsSalud anunció la llegada de nuevos lotes de medicamentos, el dirigente Cruz indicó que estos todavía permanecerían en almacenes y no habrían sido distribuidos a las farmacias del hospital para su entrega a los pacientes.

El representante sindical señaló también que el hospital continúa operando con equipos considerados obsoletos y enfrenta limitaciones en el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos. Estas deficiencias, aseguró, han sido reportadas en reiteradas ocasiones sin que hasta el momento se hayan solucionado de manera integral.