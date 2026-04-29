El 23 de marzo de 2026 en la misma carretera, en el sector de Imata, un accidente fue protagonizado por una minivan y un camión que dejó 11 fallecidos, incluido el conductor de la unidad pesada. Esta es una de las vías de mayor peligrosidad en el sur y requiere de ser atendida, lo mismo que ejercer mayor control sobre las minivanes.

La tragedia rondó la carretera Juliaca -Arequipa ayer cuando una miniván chocó contra un pesado camión dejando al menos 10 muertos confirmados, cinco murieron en el lugar, otros cinco camino al hospital más cercano; además de 8 heridos.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 228-500, en el sector conocido como Cerrillos, en la jurisdicción del distrito de Santa Lucía. Personal de la policía de carreteras informó que el accidente fue protagonizado por el vehículo pesado con placa rodaje VAM-793 y remolque VFG-975, cuyo chofer no ha sido identificado por la complejidad del hecho; colisionando frontalmente contra la unidad con matrícula C8U-964, conducido por Marcelino Zavala.

El primer vehículo se dirigía de Juliaca hacia Arequipa y el otro carro se desplazaba en sentido contrario, dijeron las autoridades.

Hasta el lugar llegaron los bomberos, policías y las autoridades locales.Los policías y el fiscal de turno iniciaron con las investigaciones con el objeto de esclarecer las causas de esta tragedia. No descartan que las víctimas puedan aumentar, pues algunos heridos están con pronóstico reservado, dijeron los galenos.

Inicialmente se confirmó la muerte de cinco personas en el lugar del accidente, dos en el trayecto hacia el hospital, pero dada la gravedad de los heridos, se temía que la cifra de fallecidos aumente con el pasar de las horas y así fue, llegando a 10.

Representantes del Ministerio Público y personal policial especializado realizaron varias horas de diligencias.

RELACIÓN DE PERSONAS HERIDAS

Según se informó las siguientes personas quedaron heridas y fueron trasladadas a una clínica particular.

Hipólito Cosi Jentora

Eloy Cahuana Garcia

Estela Colque Colque

Herminio Esteban Paxi

Berlin Frai Llanque Carita

Marcelino Jhonatan Sumire Zevala (Chofer miniván)

Anselma Condori de Chipana

Felipe Chipana Ccora