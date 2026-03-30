Un accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes en la avenida Brasil, en el sector Aptaza del distrito de Cerro Colorado, dejó al menos tres personas heridas, tras el impacto de un tráiler contra varios vehículos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo pesado de placa A50828 se encontraba estacionado y, al momento de intentar ponerlo en marcha, habría retrocedido sin control, colisionando contra tres vehículos que se encontraban en la vía. Producto del fuerte impacto, uno de los vehículos de placa VAP-281 terminó aplastado contra la pared.Otro vehículo de placa V7J-149 fue colisionado en la vía, al igual que un tico de placa VAS-183.

Vehículo fue aplastado por tráiler cuando retrocedía en Cerro Colorado (Foto: GEC)

La emergencia generó la intervención de los bomberos, quienes brindaron atención a los heridos y trasladaron a la Clínica San Pablo.

El estado de salud de los heridos se mantiene en reserva, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades.

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