En solo una semana, tres obras bajo transferencias financieras del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) a gobiernos locales presentaron problemas, desde la falta de pagos a personal obrero hasta observaciones sobre los trabajos realizados.

En el 2023 la Región derivó S/ 12.4 millones a la Municipalidad Distrital de Vítor para la construcción de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, proyecto que se inició en septiembre del 2024 y debía concluirse en un plazo de 360 días calendario. Sin embargo, la comuna distrital aprobó una ampliación de plazo por 60 días adicionales.

SITUACIÓN DE OBRA

El avance actual de la obra es del 78%, y la semana pasada obreros de este proyecto realizaron una protesta en la comuna distrital exigiendo el pago de sus obligaciones.

Sobre esta situación fue consultado el gerente general del GRA, Juan Carlos Blanco, informó que la Oficina Regional de Supervisión de Inversiones y Transferencias (ORSIT) es la encargada de dar el seguimiento.

Este no es el único proyecto con problemas. La obra de transitabilidad vehicular y peatonal del A.H. Mirador del Colca, a cargo de la Municipalidad Provincial de Caylloma, fue observada por la Contraloría de la República debido a que no se realizó la contratación del personal especializado, un inadecuado almacenamiento de materiales y la desactualización de la obra en el sistema informático.

En el distrito de Caylloma, la obra del Palacio Municipal de Jachaña no avanza pese a que la comuna distrital recibió la transferencia hace 8 meses.

Al ser consultado sobre el desempeño de Sulpicio Choque, jefe de ORSIT, el gerente general del GRA solo atinó a señalar que se está realizando una evaluación integral en todas las áreas.