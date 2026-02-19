Desde las primeras horas de la madrugada de hoy, el tránsito vehicular permanece restringido en la carretera Panamericana Sur de Arequipa, a la altura del ingreso al Puerto de Lomas, en la provincia de Caravelí, debido al rebalse del río que atraviesa esta importante vía nacional.

El incremento del caudal ocasionó el arrastre de lodo y arena hacia la pista y zonas aledañas, afectando varios locales comerciales, principalmente restaurantes cuyos propietarios dependen del constante flujo de viajeros. Los conductores y comerciantes esperan la limpieza de la vía para que se restablezca el tránsito.

El lodo impide el tránsito vehicular por la vía nacional (Foto: Marta Nancy Camana)

En tanto, se registra una extensa fila de vehículos varados en ambos sentidos de la vía de sur a norte y de norte a sur, por lo que los pasajeros que se dirigen de Arequipa a Nazca, Lima y viceversa esperan la rehabilitación de la carretera.

