El tránsito vehicular por las principales garitas de peaje de Arequipa registró un incremento durante abril de este año y se ubicó por encima del promedio nacional, reflejando un mayor movimiento tanto de viajeros como de transporte de carga hacia distintos puntos de la región.

De acuerdo con el más reciente informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el flujo de vehículos ligeros y pesados aumentó en los peajes de Uchumayo, Matarani y Patahuasi, aunque el crecimiento fue menor al observado en otras regiones del sur del país.

En el caso del transporte de carga, el peaje de Uchumayo registró un incremento de 7,7%, seguido por Matarani con 7,2% y Patahuasi con 6,8%. Si bien estas cifras fueron inferiores a las alcanzadas en regiones como Puno, Ayacucho o Apurímac, superaron el crecimiento promedio nacional del flujo de vehículos pesados, que fue de 4,1%.

Según el INEI, este comportamiento obedece al mayor movimiento de mercancías vinculado al comercio mayorista, especialmente de maquinaria, equipos, minerales como cobre, oro, zinc y plata, además de materiales de construcción, combustibles y vehículos. También influyó el avance de obras públicas y privadas, el incremento en la producción manufacturera y la mayor actividad pesquera destinada al consumo humano.

El desplazamiento de vehículos particulares también mostró un comportamiento positivo. En Arequipa, el tránsito de unidades ligeras aumentó 6,3% en el peaje de Uchumayo y 6,1% en Patahuasi. Este crecimiento estuvo relacionado principalmente con el feriado largo por Semana Santa, que incentivó los viajes familiares y turísticos hacia diferentes destinos de la región y del país.

A nivel nacional, el Índice Nacional del Flujo Vehicular reportó un crecimiento de 4,8% en abril respecto al mismo mes del año anterior. El mayor impulso provino del tránsito de vehículos ligeros, que aumentó 5,4%, mientras que el flujo de unidades pesadas se incrementó en 4,1%.

El informe del INEI también señala que, en el periodo acumulado de los últimos doce meses, entre mayo de 2025 y abril de 2026, el tránsito de vehículos pesados mantuvo una tendencia positiva con un crecimiento de 4,1%, lo que evidencia un mayor dinamismo en el transporte de mercancías y en la actividad económica del país.