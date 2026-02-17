La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) del Gobierno Regional de Arequipa devolvió al Tesoro Público alrededor de 13 millones de soles que no fueron ejecutados en el mantenimiento de vías regionales durante el 2025. Así lo informó el gerente regional del sector, José Aquice, ante la Comisión de Transportes del Consejo Regional, donde detalló que tres carreteras quedaron sin intervención total o parcial por problemas contractuales y procesos que no se concretaron.

Las rutas más afectadas fueron la AR-105 (Chuquibamba–Aplao), la AR-114 (La Joya–El Cural) y la AR-106 (Castilla). En la primera, el contratista abandonó el servicio cuando apenas había ejecutado cerca del 3 % de un presupuesto de aproximadamente S/ 8 millones. En la segunda, de casi S/ 2 millones previstos, solo se ejecutaron unos S/ 700 mil debido a retrasos por cambio de cantera, quedando sin intervenir gran parte del tramo. La AR-106, en tanto, no llegó siquiera a contratarse al quedar desierto el proceso por más de S/ 5 millones.

Aquice explicó que los mantenimientos viales se programan y financian por año fiscal; si no se ejecutan hasta el 31 de diciembre, los recursos se revierten automáticamente. “En total, según los informes que hemos recibido, son 13 millones de soles de mantenimientos que no se han ejecutado”, precisó.

