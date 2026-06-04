Los transportistas de Arequipa rechazaron las medidas adoptadas por el Gobierno para subsidiar el combustible por 60 días, al considerar que los beneficios solo favorecen a determinados sectores del transporte administrados por la ATU y dejan de lado a miles de conductores de las regiones del país.

Adolfo Paco, dirigente de la Cámara de Empresas de Taxis de Arequipa (Cetara), indicó que los decretos de urgencia 004-2026 y 006-2026 emitidos por el Ejecutivo favorecen únicamente a los transportistas de carga pesada, al servicio interprovincial y al transporte urbano de Lima y Callao, respectivamente, mientras que los taxistas y transportistas urbanos de las demás regiones no han sido incluidos en los programas de apoyo económico.

Cuestionó que ninguna de estas medidas excepcionales considere a los pequeños transportistas que operan en ciudades como Arequipa y otras regiones del país. Para el transporte ubano de Lima y Callao, el subsidio es de S/0.50 por kilómetro recorrido para ómnibus, S/0.40 para buses y S/0.30 para las combis.

“El incremento del precio del petróleo, la gasolina y el GLP afecta a todos los transportistas por igual. El costo de los combustibles no solo impacta a Lima, sino a todo el territorio nacional. Por eso consideramos que estas medidas son discriminatorias y centralistas”, manifestó el dirigente.

Paco indicó que los pequeños transportistas representan la mayor parte del sector a nivel nacional y enfrentan dificultades para mantener sus actividades debido al constante aumento de los costos operativos. Agregó que la exclusión de los taxistas y del transporte urbano regional genera una situación desigual frente a otros sectores que sí recibirán apoyo estatal.

El representante de Cetara también cuestionó el momento en que fueron aprobadas las medidas, al señalar que los subsidios fueron anunciados en medio de las protestas convocadas por gremios del transporte para el 2 de junio.