Las diferencias por el precio del pasaje urbano entre los transportistas del Sistema Integrado de Transportes y la municipalidad de Arequipa han tomado un nuevo protagonismo, luego que los primeros anunciaran que incrementarán la tarifa a S/1.50, lo que fue rechazado por la alcaldesa Ruccy Oscco, quien solo mantiene en el discurso que mantendrá la tarifa de un sol.

Para Patricia Velásquez, presidenta de la Asociación de Transportistas Formales de Arequipa, manifestó que se reajustará la tarifa a mínimo a S/1.50.

“Estamos viendo que sea antes de fin de año”, manifestó Patricia Velásquez, quien lamentó la posición de la alcaldesa Rucci Oscco, a quien acusó de trabajar a favor de sus funcionarios incrementándoles el sueldo y no buscar soluciones para el transporte de la ciudad.

NEGATIVA AL INCREMENTO DE PASAJE

Por su parte, la alcaldesa provincial de Arequipa, Ruccy Oscco, aseguró que durante su gestión no se autorizará el incremento del pasaje urbano a S/ 1.50 y anunció el reforzamiento de las operaciones contra las empresas y conductores que cobren tarifas superiores a las establecidas. Las intervenciones se realizarán en distintos sectores de la ciudad, incluso durante la noche, ante las denuncias de usuarios que reportan pagos de hasta S/ 3.50 por el servicio de transporte público.

La autoridad cuestionó la propuesta de incrementar el pasaje y consideró que la ciudadanía no estaría de acuerdo con asumir una tarifa de S/ 1.50. Recordó que algunas concesionarias todavía cobran S/ 1.30 y señaló que las empresas deben respetar las condiciones establecidas. En ese sentido, exhortó a los pasajeros a no pagar montos superiores a los autorizados y pidió a los transportistas evitar abusos contra la población.

Para estas acciones, la municipalidad coordina la participación de Serenazgo, la Policía Nacional y la Fiscalía, con el propósito de mantener una fiscalización conjunta y prolongada. La alcaldesa indicó que también estará presente en algunas operaciones para supervisar las intervenciones y garantizar que se cumplan las disposiciones municipales. Además, precisó que la gestión se mantendrá firme en exigir que las empresas respeten las tarifas y los compromisos asumidos en sus contratos.

El exalcalde Víctor Hugo Rivera aprobó el incremento de la tarifa del pasaje a S/1.30, luego fue vacado de su cargo por el caso de su perro flechita.