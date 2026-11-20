La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, como parte de su visita oficial a ese país.

El encuentro se realizó en la Oficina de la Primera Ministra y coincidió con el décimo aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica entre ambas naciones.

Durante la cita, Fujimori reafirmó el interés del Perú en fortalecer los vínculos con Japón sobre la base de valores compartidos, como la democracia, el Estado de derecho y el respeto al derecho internacional. También destacó la cooperación japonesa frente a los desastres naturales, especialmente el apoyo para la preparación ante el fenómeno El Niño.

En ese ámbito, agradeció la entrega de maquinaria, equipos de emergencia y tecnologías de inspección, así como la reciente donación de cinco vehículos de emergencia a los bomberos voluntarios del Perú. Además, resaltó la participación de las inversiones japonesas en los sectores de minería, manufactura e infraestructura hídrica.

La mandataria también planteó ampliar las inversiones hacia infraestructura, transporte y logística, y fortalecer la cooperación en minerales críticos, hidrógeno verde y gas natural. Asimismo, propuso trabajar conjuntamente en el uso de información satelital para la gestión de desastres.

Por último, reafirmó la voluntad del Perú de impulsar los 61 compromisos de la Hoja de Ruta Perú-Japón 2024-2033 y propuso que Lima sea sede de la próxima reunión del Mecanismo de Diálogo Político. También abordó la coordinación sobre el CPTPP, tratado que el Perú presidirá en 2027.