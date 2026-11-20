Las señales de alerta comienzan a multiplicarse. Las temperaturas se incrementan, las lluvias empiezan a causar estragos y el fenómeno de El Niño aparece en el horizonte con pronósticos que obligan a tomar precauciones. Frente a este escenario, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, solicitó en China el apoyo de las economías que integran el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) para sumar esfuerzos y ayudar al Perú a enfrentar los efectos de este evento climático. Se trata de una gestión necesaria, considerando que millones de peruanos podrían verse afectados por inundaciones, deslizamientos, daños en viviendas, carreteras y pérdidas en las actividades productivas.

La cooperación internacional puede ser un respaldo importante. China ha anunciado una segunda donación de más de 20 millones de dólares al Perú, luego de confirmar días atrás una primera entrega de 22,5 millones de dólares. Estos aportes representan una oportunidad que el Gobierno debe aprovechar con eficiencia y transparencia. Sin embargo, ninguna ayuda externa será suficiente si no existe una estrategia nacional bien organizada, con responsabilidades claras y capacidad de ejecución en todos los niveles del Estado.

El país enfrenta una amenaza que exige anticipación, coordinación y decisión política. La prevención no puede quedarse en anuncios, reuniones o fotografías oficiales; debe traducirse en obras, presupuesto y acciones concretas que protejan a la población.