Con el compromiso de brindar seguridad jurídica y mejorar la calidad de vida de los vecinos del distrito de Salas, el alcalde Javier Fernández Matta, continúa gestionando ante las instancias correspondientes, por ello, sostuvo una importante reunión de coordinación en las instalaciones de la Dirección Regional de Educación de Ica (DREI), acompañado de su equipo técnico y autoridades municipales.

Gestión en la DRE Ica

Tras la gestión articulada, se viene cristalizando el Saneamiento Físico Legal que permitirá que 20 familias de la Tercera Etapa del Centro Poblado Villa Rotary Nueva Esperanza, quienes ocupaban un área destinada originalmente a fines educativos, accedan de forma segura a estos predios que ocupaban por años, viendo finalmente despejado el camino hacía la titulación.

Es importante señalar que, como resultado del trabajo técnico de la actual gestión de la Municipalidad Distrital de Salas, se dispuso la donación oficial de un terreno de 8,088.70 m² (correspondientemente destinado a educación) a favor del Ministerio de Educación (MINEDU).

Esta reubicación legal y técnica independiza el espacio educativo para futuras inversiones en infraestructura escolar y, al mismo tiempo, libera el terreno ocupado por las familias beneficiarias, dejándolo totalmente libre para que completen el trámite de propiedad de sus viviendas con total respaldo legal.

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