Tras varios años de espera e incertidumbre, 20 familias de la tercera etapa del Centro Poblado Villa Rotary Nueva Esperanza (Salas), que ocupaban un área destinada a fines educativos, ven finalmente despejado el camino para continuar con el anhelado proceso de titulación de sus predios.

Este avance fundamental se concreta como resultado del trabajo articulado de la actual gestión municipal para destrabar procedimientos administrativos que permanecieron postergados por mucho tiempo.

Desarrollo del distrito

En ese marco, el alcalde distrital de Salas, Javier Fernández Matta, acompañado por el equipo técnico de funcionarios municipales, sostuvo una importante reunión de coordinación en las instalaciones de la Dirección Regional de Educación de Ica (DREI).

El encuentro tuvo como objetivo principal definir las acciones administrativas correspondientes para la afectación en uso del predio inscrito en la partida registral N° 11203370, el cual abarca una extensión de 8,088.70 m² y donde actualmente viene funcionando la Institución Educativa N° 22801.

Como acuerdo final derivado de estas gestiones interinstitucionales, se dispondrá la donación del área (8,088.70 m²) correspondientemente destinada a educación a favor del Ministerio de Educación.

Esta reubicación legal y técnica independiza el espacio educativo y libera el terreno ocupado por las familias beneficiarias, dejándolo expedito para que completen el trámite de propiedad de sus viviendas.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO