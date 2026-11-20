De prófuga a vendedora en TikTok. La familia de Fredy Inca (50), todos los días rezaban para encontrar justicia y los buenos policías les prometieron capturar a los que doparon al empresario para robarle y lo arrojaron a un barranco en Huancayo. La víctima quedó parapléjico en una clínica de Estados Unidos.

La tarde de ayer, luego de un paciente seguimiento de efectivos del Escuadrón de Emergencia, capturaron a Katerine Carhuamaca Porras, quien había sido condenada a 30 años de prisión por robo agravado, lesiones y otros delitos.

Los agentes al mando del a teniente PNP Valencia, descubrieron que la sentenciada que había huido a Tingo María, ahora estaba vendiendo ropa por TikTok en Huancayo. Es así que siguieron sus pasos y la detuvieron en el distrito de Sapallanga.

Será internada en penal

Según la denuncia, el empresario Fredy Inca, llegó de Estados Unidos, para visitar la tumba de su madre y luego fue a un local de diversión con su amigo Edgar Q.R., siendo blanco de las “peperas”.

El 15 de enero del 2024, Fredy fue pepeado y le robaron hasta el buzo que llevaba puesto, luego lo botaron a una pendiente dejándolo paralítico. Sus familiares hicieron de todo para identificar a las ladronas y sus cómplices.

Después de una batalla judicial, lograron la prisión preventiva de las presuntas “peperas”. En mayo del 2025, en Perené, la Policía detuvo a Jelibeth Hinojosa Cárdenas, cuando estaba en un partido de fútbol. Ahora cayó su cómplice Katerine Carhuamaca quien será llevada al penal.