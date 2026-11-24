Los transportistas afiliados al Sistema Integrado de Transportes (SIT) de Arequipa evalúan aumentar el pasaje urbano de S/ 1.30 a S/ 1.50 antes de finalizar el año 2026, informó ayer Patricia Velásquez, presidenta de la Asociación del Frente de Transportistas Formales (Actuar), quien aseguró que actualmente trabajan a pérdida por el aumento del costo de vida y el desgaste de sus vehículos.

Velásquez aclaró que el aumento no responde a un afán de obtener mayores ganancias, sino a la necesidad de cubrir los costos de operación. Señaló que los transportistas no reciben ninguna compensación por el deterioro de sus vehículos y que mantener la tarifa actual les genera perjuicios económicos.

La representante señaló que esperan tener reuniones con la Municipalidad Provincial de Arequipa para abordar el problema tarifario. Sin embargo, advirtió que, si no se alcanza un acuerdo antes de fin de año, podrían aplicar el aumento de manera unilateral.

Velásquez cuestionó que las autoridades municipales hayan desatendido los contratos de concesión firmados entre 2017 y 2018. La representante de los transportistas responsabilizó a las últimas gestiones municipales por el estancamiento del Sistema Integrado de Transportes.