El Sistema Integrado de Transportes (SIT) no podrá acceder a ningún tipo de subvención por parte del Estado. Ayer, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, descartó la utilización del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) debido a una deuda que supera los 990 millones de soles.

Pese a los decretos de urgencia emitidos por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que establecen una subvención de 4 soles por galón de combustible, el SIT no puede ser incluido en estas medidas debido a que opera bajo contratos de concesión de una Asociación Público-Privada (APP).

“Este (SIT) se rige bajo un contrato que está totalmente diferenciado y eso tendrá que verse mediante su contrato. Esto está más para aquellos que, digamos, son de libre mercado y por lo tanto están siendo de una manera perjudicados por este incremento de los combustibles”, precisó.

SUBSIDIO PARA TAXISTAS Y MOTOTAXISTAS

El alto funcionario recordó que, durante la quincena de agosto, se aprobó un primer subsidio focalizado para los transportistas de carga y de pasajeros. Asimismo, el último viernes se emitió un nuevo decreto de urgencia que contempla otro subsidio focalizado para mototaxistas y taxistas, sectores afectados por el incremento del precio de los combustibles.

El titular del Minem aclaró que estos beneficios están dirigidos únicamente a quienes se encuentren registrados y se entregarán cada tres meses. Para acceder a la devolución de 4 soles por galón consumido, los conductores deberán presentar sus comprobantes de compra de combustible correspondientes al periodo establecido.

En otro momento, Shinno descartó la posibilidad de recurrir al FEPC debido a la deuda acumulada por este mecanismo. “No es adecuado implementarlo ahora, primero porque tiene una deuda, y segundo, porque de alguna manera subsidia a todos, o sea, hablo de las grandes empresas, las industrias y a todas las personas. De repente hay gente que tiene buenos ingresos y no necesariamente tenemos porque subsidiarla”, expresó tras participar en un simulacro realizado en las inmediaciones del Terrapuerto de Arequipa.

EXHORTACIÓN

Frente a esta posición, Patricia Velásquez, presidenta de la Asociación del Frente de Transportistas Formales de Arequipa (Actuar), señaló que los consorcios que integran el SIT son conscientes de esta situación. En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a no dejarse llevar por falsas promesas de candidatos que utilizan este tema con fines de campaña electoral.

“Eso ya nosotros sabíamos hace mucho tiempo. Así que por gusto es ese cuento que puedan decir a la población que va a haber subsidio”, manifestó al ser consultada sobre el tema, recordando que hace más de un mes la actual candidata a la reelección de la alcaldía provincial, Ruccy Oscco, informó que gestionaría un subsidio del Estado.

Respecto a otras alternativas que podrían aplicarse para amortiguar el impacto del alza de los combustibles, Velásquez sostuvo que, al tratarse de contratos de Asociación Público-Privada (APP), no es posible otorgar ningún tipo de subsidio directo.

“Alguna vez hemos nosotros tratado de buscar alguna solución y lo único que nos dijeron es que de repente para las personas que no puedan pagar el pasaje, el monto del ajuste que se ha dado, se podría subsidiar de frente al pasajero”, señaló sobre una subvención para usuarios en condición de extrema pobreza.

En cuanto a las conversaciones con la Municipalidad Provincial de Arequipa respecto al ajuste tarifario, la dirigente recordó que el actual monto fijado en 1.30 soles obedece a un estudio realizado el año pasado, cuando el precio combustible era menor.