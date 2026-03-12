El pasaje de transporte urbano se cobra hoy a 1.50 soles en los buses del Sistema Integrado de Transportes (SIT) en Arequipa, pese a que el alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, informó ayer que el pasaje del transporte urbano se mantendría en S/ 1.00, luego de la reunión con los representantes y gerentes de las empresas concesionarias del SIT.

Por estrategia y con el fin de no ser intervenidos por los inspectores, tal como ocurrió días antes, los buses dejaron de colocar la nueva tarifa en las ventanas o parabrisas, pero al interior se les comunica que el pasaje es de 1.50 soles. Cabe precisar que el contrato del SIT entre las empresas y la municipalidad de Arequipa impide incrementar el pasaje a más de S/ 1.00, pues la tarifa está establecida en este monto.

A diferencia de ayer que dejaron de prestar el servicio como una medida de protesta por no permitirles el incremento del pasaje y dejar a los pasajeros varados en los paraderos, hoy, las unidades del SIT prestan el servicio con normalidad, pero hubo una ligera reducción de los pasajeros, debido a que algunos colegios privados realizan labores virtuales por disposición de la Gerencia de Educación.

Los transportistas que protestaron ayer indicaron que trabajan a pérdida, debido al incremento del precio del combustible, pues el cobro de S/ 1.00 no les alcanza para abastecerse de petróleo. Además cuestionaron que los pasajeros prefieran pagar más de 2 soles a las unidades informales.

Sin embargo, el burgomaestre también informó que las labores de fiscalización continuarán hoy. “Los informales serán llevados al depósito, se va a continuar la fiscalización”.

Rivera exhortó ayer al Indecopi y al Ministerio Público a comenzar las investigaciones y fiscalizaciones en los grifos y las plantas de combustible. El objetivo es determinar si los incrementos obedecen a las reglas del libre mercado o si existe manipulación de precios.

VIDEO RECOMENDADO