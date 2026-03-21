El capricho de algunos conductores del Sistema Integrado de Transporte (SIT) volvió a golpear a la población arequipeña. Desde tempranas horas de ayer, miles de pasajeros quedaron varados en distintos paraderos del cono norte, es decir, en los distritos de Cerro Colorado y Yura, obligados a buscar alternativas para trasladarse a sus centros de labores, colegios y universidades ante la falta de buses.

La situación se evidenció con mayor crudeza en el kilómetro 16, en el distrito de Yura, donde largas filas de usuarios esperaban por más de una hora sin encontrar unidades disponibles. Escolares, trabajadores y padres de familia denunciaron que el problema no es nuevo, sino recurrente.

“Así de simple, en la radio salieron los dirigentes y dijeron, no salimos a trabajar y cumplieron, nosotros nos perjudicamos y solo porque queremos pagar un sol, yo tomo 3 carros para llegar a mi trabajo”, dijo una señora que subía a un camión para ser trasladada, al menos, hasta Zamácola.

APROVECHAMIENTO DE INFORMALES

El origen de esta paralización parcial responde a la negativa de la Municipalidad Provincial de Arequipa de aprobar el incremento del pasaje a S/ 1.50. Ante ello, empresas como Señor de Luren y Los Ángeles optaron por no salir a trabajar, perjudicando directamente a la población.

Mientras tanto, el transporte informal aprovechó la coyuntura. Combis y colectivos comenzaron a operar cobrando tarifas elevadas, que iban desde S/ 1.50 hasta S/ 2.50 por tramos cortos y desde los S/3.00 a S/4.00 por rutas más largas.

Pero, aproximadamente a las 11:00 horas, al recorrer nuevamente por el Cono Norte, se pudo ver que las empresas volvieron a sacar sus unidades, pero claro, con la consigna de cobrar S/1.50. Cabe resaltar que esto no es nuevo, porque durante toda la semana, las empresas han paralizado por zonas, en Cayma, Alto Selva Alegre y Paucarpata, prácticamente, por turnos.

DISCONFORMES

Los alcaldes distritales de Cayma y Paucarpata se mostraron inconformes con el servicio del Sistema Integrado de Transporte (SIT) debido a que denunciaron que los consorcios no cubren la totalidad de rutas en sus distritos, dejando a la población sin transporte.

El alcalde distrital de Paucarpata, Marco Antonio Ancco, explicó que desde 2023 ya se habían identificado deficiencias. Según indicó, la empresa concesionaria que cubre las rutas del distrito, AQP Masivo, no estaría atendiendo las zonas altas, por lo que este vacío ha comenzado a ser llenado por el transporte informal. Sectores como Ciudad Blanca, Nueva Alborada —límite con el distrito de Mariano Melgar— y otros de las zonas no tienen acceso al transporte público.

De igual forma, el alcalde de Cayma, Juan Carlos Linares, también se mostró inconforme con el SIT al señalar que el consorcio TransCayma solo satisface entre el 60 % y 70 % de las necesidades de movilidad de la población, dejando a las zonas periféricas del distrito sin movilidad.

El déficit en el servicio se hizo evidente en los últimos días de paralización de transportistas en el distrito, lo que perjudicó a cientos de escolares que se quedaron varados a la salida de sus colegios ante la falta de unidades.

RECLAMO DE CAMIONEROS

Transportistas de carga pesada realizaron un bloqueo temporal en la vía de Evitamiento, a la altura de Plastisur, como medida de protesta por el incremento del precio del combustible, acción encabezada por el dirigente Teófilo Sánchez.

El gremio advirtió que el diésel se ha elevado hasta cerca de S/ 23 por galón, lo que incrementa los costos operativos y podría derivar en una radicalización de las protestas.