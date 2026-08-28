La disputa por el pasaje del transporte público elevó la tensión en Arequipa, mientras representantes de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), Construcción Civil y dirigentes de varios distritos exigieron mantener la tarifa en S/1 y anular contratos incumplidos, las cuatro concesionarias pendientes esperan el pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que definirá si mantienen el cobro de S/1.30 o simplemente también deben reducirlo.

“Yo he dicho que el pasaje se mantiene en un sol y en un sol se queda”, afirmó la alcaldesa provincial Ruccy Oscco durante la reunión con dirigentes y representantes de organizaciones sociales.

La autoridad cuestionó que algunas empresas continúen cobrando S/1.30 y denunció que en determinados horarios las tarifas llegan a S/2, S/2.50, S/3 y hasta S/5, por lo que anunció que continuarán las sanciones contra quienes incumplan.

Por su parte, el gerente de Transportes, Yoni Calle Cabello, explicó que las cuatro concesionarias pendientes deberán esperar el pronunciamiento del MEF para conocer si mantienen la tarifa de S/1.30. “Una vez que nosotros tengamos la respuesta, nosotros vamos a trasladarlo a los concesionarios”, señaló.