Agustín Champi Ccoa, de 46 años de edad y Remigio Gómez Laura, de 65 años, fueron trasladados hoy al servicio de Emergencia del Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima para continuar con su tratamiento quirúrgico, desde el hospital Honorio Delgado Espinoza.

Ambos pacientes, pese a la diferencia de 20 años, tienen los mismos males al corazón; entre ellas insuficiencia cardiaca, insuficiencia respiratoria aguda y fibrilación, aleteo ventricular y estenosis mitral severa (válvulas cardiacas obstruidas). Los pacientes serán intervenidos quirúrgicamente con el Seguro Integral de Salud (SIS).

Dos pacientes con males cardiacos fueron trasladados de Arequipa a Lima para operación (Foto: SIS)

Agustín Champi empezó con los síntomas hace algunos meses atrás, mientras que Remigio Gómez se originó hace dos años. Los dos requieren de atención especializada por lo que los especialistas médicos los declararon de Prioridad I y se coordinó su traslado a Lima.

En lo que va del 2026, son cuatro los pacientes con males cardiacos que fueron atendidos por tres vuelos aeromédicos de emergencia coordinados desde el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa.

