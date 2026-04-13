Trasladan a estudiantes a un complejo deportivo en Arequipa por demora de la ONPE en local de votación

Una situación de desorden se registró esta mañana, lunes 13 de abril, en el colegio Romeo Luna Victoria, ubicado en el distrito de Cerro Colorado en Arequipa, donde los estudiantes de secundaria tuvieron que ser trasladados al complejo deportivo cercano Rayo Chachani debido a que el personal de la ONPE aún no terminó con el repliegue del material electoral, tras las elecciones realizadas ayer.

Víctor Correa, director del colegio manifestó que la ONPE había informado que el colegio sería entregado a las 3:00 de la madrugada, razón por la que el director llegó a esa hora junto al personal de limpieza, sin embargo, los servidores continuaban con el conteo de votos junto a algunos miembros de mesa y personeros de los partidos políticos.

Los escolares llegaron minutos antes de las 8:00 y fueron trasladados al complejo que se encuentra a unas cuadras del plantel.

La situación generó preocupación entre los padres de familia, varios de los cuales acudieron hasta el complejo deportivo para retirar a sus hijos ante el temor de posibles accidentes o incidentes, debido a las condiciones improvisadas en las que permanecían los menores.

Los reclamos también apuntaron a la falta de previsión de las autoridades educativas. Padres cuestionaron que no se haya dispuesto con anticipación la suspensión de clases, considerando que el local había sido utilizado como centro de votación.

En respuesta, el director manifestó que en anteriores elecciones, no tuvieron inconvenientes, porque la ONPE, devolvía los locales aproximadamente a las 3:00 de la madrugada, por lo que no tenían necesidad de suspender las labores. Ante esta situación, indicó que los escolares permanecerán en el parque hasta minutos después de las 10, pues esperan el recojo de materiales en dos vehículos.

Cabe señalar que la Gerencia Regional de Educación de Arequipa delegó la decisión de suspender o no las labores escolares a cada director de institución. Esto, en el marco de la disposición del Ministerio de Educación que establecía que los colegios designados como locales de votación debían garantizar las horas lectivas, pero también brindar facilidades a la ONPE para el desarrollo del proceso electoral.

Este no fue un caso aislado. En distintos colegios de Arequipa se reportaron inconvenientes similares, donde los estudiantes llegaron a sus centros educativos sin que estos hubieran sido completamente desocupados.

En la provincia de Camaná, el colegio Faustino B. Franco registró retrasos en el ingreso debido a la demora del personal electoral en culminar sus labores y realizar la limpieza correspondiente. En contraste, en la institución César Vallejo, ubicada en el sector de Pucchún, se optó por suspender las clases para evitar este tipo de inconvenientes.