Pese a que han pasado 4 meses desde las lluvias, cerca de 3 mil escolares de la jurisdicción de la UGEL Arequipa Sur continúan recibiendo clases en condiciones limitadas debido a los daños ocasionados en sus instituciones educativas. Pese a la emergencia, solo dos de los 16 colegios considerados graves son intervenidos.

El director de la UGEL Sur, Fernando Polanco Chambi, explicó que la entidad no cuenta con la capacidad para atender de manera simultánea a todos los planteles afectados y que hasta el momento el Gobierno central, a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) no envió las 20 aulas prefabricadas solicitadas para afrontar la contingencia.

El funcionario indicó que, ante la falta de respuesta del Ejecutivo, la UGEL Sur coordina con los municipios y el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para reubicar módulos disponibles de anteriores planes de contingencia. “Estamos solucionando el problema con lo que tenemos a la mano”, sostuvo.

Rufino Polanco precisó que parte de las instituciones logró reorganizar sus ambientes para mantener el servicio educativo; sin embargo, alrededor de 3 mil estudiantes aún permanecen afectados.