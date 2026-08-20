El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) sesionó en audiencia pública descentralizada este miércoles 19 de agosto en la ciudad de Arequipa, donde dejó al voto 16 procesos constitucionales provenientes de Lima y de la macrorregión sur del país.

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La sesión empezó a las 9:15 horas con la revisión de una demanda competencial (Exp. n.o 00004-2025-PCC/TC) presentada por la Municipalidad Distrital de Río Tambo (Junín) en contra de la Municipalidad Distrital de Pichari (Cusco).

Durante la sesión, los magistrados no se limitaron a recibir los informes orales de los abogados, sino que también plantearon distintas interrogantes para profundizar en el análisis de cada caso.

Tras los alegatos, quedaron al voto diez procesos de amparo, dos hábeas corpus, dos competenciales, uno de cumplimiento y uno de inconstitucionalidad, procedentes de Arequipa, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna.

CASOS EN AREQUIPA

Entre los que quedaron al voto en Arequipa, están: el expediente 00001-2026-PI/TC interpuesto por Luis Enrique Oviedo Delgado en representación de 545 ciudadanos del distrito de Yanahuara contra la Municipalidad Distrital de Yanahuara; expediente 03734-2025-PA/TC interpuesto por María Eufemia Gaona Talavera contra la Junta de Usuarios de Pampas Majes, donde su abogado refiere que fue retirada de un cargo dirigencial sin el sustento válido.

Además, está el expediente 04161-2025-PA/TC interpuesto por la Sociedad Minera Cerro Verde SAA contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; y el expediente 01723-2026-PA/TC interpuesto por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE contra el juez del Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y otros.

AUDIENCIA

La sesión, realizada en la sede arequipeña del TC, contó con la participación de los magistrados Helder Domínguez Haro (presidente), Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse (de manera virtual), Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich (de manera virtual) y Pedro Hernández Chávez.