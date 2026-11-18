A las cinco y media de la mañana, tres pequeños comienzan a despertar y el silencio desaparece en la casa. Primero llora uno, después otro y, en cuestión de minutos, los tres reclaman los brazos de mamá. Mayra sabe que empieza otra jornada entre pañales, papillas, ropa por lavar y pocas horas de descanso. Su hijo mayor, Evans, de dos años, también necesita atención. Sin embargo, detrás de ese alboroto cotidiano hay una historia de angustia, esperanza y alegría por la vida.

Elian Alejandro, Elian Gabriel y Elian Rafael llegaron al mundo cuando apenas tenían 31 semanas de gestación. Sus pequeños organismos todavía no estaban completamente preparados para vivir fuera del vientre de su madre, por lo que necesitaron oxígeno y atención especializada en el hospital Honorio Delgado Espinoza.

“Cuando yo venía a verlos aquí, eran los momentos más difíciles. Tenía que salir de esa puerta y dejar a mis tres hijos solos prácticamente”, recuerda Mayra Mamani, la joven madre de los trillizos que nacieron el 23 de febrero y que nunca imaginó tenerlos juntos en su segundo embarazo.

La sorpresa se mezcló con el temor. Su primer hijo había nacido por cesárea y los médicos le advirtieron que, debido a ese antecedente y al embarazo múltiple, enfrentaba una gestación de alto riesgo. Los controles médicos fueron frecuentes y, a las 24 semanas de gestación, los especialistas decidieron hospitalizarla para vigilar de cerca su evolución y la de los tres bebés. Siete semanas después de su hospitalización, el embarazo tuvo que interrumpirse. Los trillizos nacieron mediante una cesárea de emergencia.

LA LUCHA POR VIVIR

Para un bebé prematuro, nacer significa comenzar a vivir cuando algunos de sus órganos todavía no han completado su desarrollo. Los pulmones pueden tener dificultades para respirar, la piel pierde calor y líquidos con facilidad y el sistema digestivo aún no está preparado para recibir grandes cantidades de alimento.

Ronald Sánchez Pérez, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital, sostuvo que los riesgos aumentan cuanto menor es la edad gestacional. Una de las primeras dificultades es mantener la temperatura corporal. La piel de los bebés extremadamente prematuros es tan delgada que facilita la pérdida de calor y agua, lo que puede ocasionar hipotermia y deshidratación.

Para Mayra, aquellas dificultades médicas tenían los rostros de Alejandro, Gabriel y Rafael. Durante cerca de un mes y medio, los pequeños permanecieron hospitalizados. Cada uno evolucionó a su propio ritmo y recibió el alta con algunos días de diferencia.

Ocho meses después, la preocupación por las incubadoras ha sido reemplazada por una rutina que apenas deja tiempo para descansar. “Es una vida muy agitada, pero prefiero tenerlos sanos conmigo a estar separada de ellos como cuando estuvieron en el hospital”, refirió la madre.

Los nombres de Alejandro, Gabriel y Rafael también tienen un significado especial. Durante el embarazo, Mayra encontró inspiración en los arcángeles, aunque decidió darle a Alejandro su segundo nombre debido a las complicaciones que presentó durante la gestación. La fe, asegura, fue uno de sus principales apoyos durante aquellos meses de incertidumbre. “Dios me ha bendecido tanto que son tres niños sanos, fuertes”.

En el Día Mundial del Bebé Prematuro, Mayra refirió que su experiencia sirva de aliento para otras madres que atraviesan la angustia de tener a sus recién nacidos en una incubadora.

DÍA MUNDIAL DEL NIÑO PREMATURO EN HOSPITAL

Ayer se conmemoró el Día Mundial del Niño Prematuro y en el hospital Honorio Delgado se realizó una bonita actividad en la que se convocó a los padres de familia que afrontaron, durante varias semanas, difíciles momentos con el propósito de tener a sus hijos en casa.

Alrededor del 7% de los nacimientos en el hospital regional son antes de cumplir las 40 semanas de gestación.