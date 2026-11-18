Con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el orden y la tranquilidad de la población, se desarrolló la sesión ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) de Salas, presidida por el alcalde distrital Javier Fernández Matta.

Por la seguridad

Durante la reunión, las autoridades e instituciones integrantes del comité presentaron sus respectivos informes de gestión, en los que evaluaron los avances, resultados y dificultades de las acciones de seguridad ejecutadas en la jurisdicción, entre ellas los patrullajes integrados, operativos inopinados y campañas de prevención.

Asimismo, durante la sesión se establecieron acuerdos orientados a optimizar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, reforzar la vigilancia en los sectores considerados vulnerables y fortalecer la participación y articulación de las organizaciones vecinales frente a los problemas de inseguridad que afectan al distrito.

La Municipalidad Distrital de Salas reafirmó su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las instituciones involucradas en materia de seguridad ciudadana.

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