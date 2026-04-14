El director de la UGEL Arequipa Sur, Fernando Polanco Chambi, informó que un total de 74 colegios de su jurisdicción requieren algún tipo de intervención, de los cuales 16 presentan riesgos serios para la seguridad de la comunidad educativa.

Entre los casos más críticos, el funcionario informó que en cuatro colegios se han registrado desprendimientos de material de techo, lo que representa un peligro inminente para estudiantes y docentes. Asimismo, en dos instituciones educativas se procedió a la demolición de pabellones que se encontraban en desuso, pero que constituían un riesgo constante.

Las demoliciones se realizaron en los colegios Julio C. Tello (Paucarpata) y Santísima Virgen de Fátima (José Luis Bustamante y Rivero), donde las infraestructuras deterioradas fueron retiradas como medida preventiva. Polanco Chambi señaló que estas áreas no estaban siendo utilizadas, pero su estado comprometía la seguridad del entorno escolar.

En el caso del colegio Julio C. Tello, los estudiantes enfrentaron retrasos en el inicio del año escolar debido a estas intervenciones. No obstante, el director aseguró que actualmente los alumnos ya han retornado a clases con normalidad, tras la ejecución de las acciones correspondientes.

Informó que se ha solicitado la instalación de más de 20 aulas prefabricadas al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied).

Además, adelantó que sostendrá una reunión en Lima para plantear que los recursos de mantenimiento escolar sean transferidos en diciembre o enero y no en abril, a fin de atender oportunamente necesidades.