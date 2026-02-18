Durante el proceso de matrículas para el presente año escolar, las UGEL de Arequipa recibieron entre 10 a 15 quejas, según informó el gerente regional de Educación, William Choque, en el Portal de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

El funcionario señaló que la mayor confusión radica en los pagos por Apafa que muchas veces se realizan en conjunto con el proceso de matrícula, cuando ambos deben hacerse por separado.

“Este pago (de Apafa) no está sujeto, no está condicionado a lo que es el proceso de matrícula. Se recibieron quejas, donde los directores de UGEL se han apersonado a hacer la verificación, y en la mayoría de casos es básicamente mal información. Una cosa es la matrícula y otra son los pagos que existen por derecho de Apafa”, afirmó.

Choque comentó un caso en el que la Apafa de una institución educativa encargó al director el cobro de los pagos por este concepto, “ahí se estaba cometiendo un error, y parecía que esto estaba sujeto a lo que era la matrícula. Se ha hecho la corrección y el director ha dejado de hacer este cobro”, añadió.

El funcionario precisó que se pidió que ambos procesos se realicen por separado y en diferentes áreas para evitar esta confusión.

