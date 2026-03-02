El choque frontal de dos vehículos en el kilómetro 175.7 de la carretera Arequipa-Puno, a la altura del sector Imata, terminó con la vida de dos personas y dejó herido a un tercer ocupante. El conductor del otro vehículo involucrado fue detenido por presunto delito de homicidio culposo.

El accidente ocurrió en una de las vías altoandinas más transitadas de la región, donde por causas que son materia de investigación colisionaron frontalmente los vehículos de placa D4G-909 y F1E-906.

En el automóvil de placa F1E-906 viajaban tres personas. Producto del impacto fallecieron el conductor, identificado como Jairo Carpio Barriga, y su copiloto, Gladys Mamani Bedoya. Ambos murieron en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

El tercer ocupante del mismo vehículo, Jesús Velázquez, resultó herido y fue evacuado de emergencia a la clínica San Juan de Dios, en Arequipa.

En tanto, el conductor del vehículo de placa D4G-909, Edgar Berrocal González (47), fue detenido por la Policía y trasladado a la comisaría donde permanece en calidad de intervenido por el presunto delito de homicidio culposo. Las autoridades realizan las diligencias de ley para determinar responsabilidades.

El caso es investigado por el fiscal de turno del distrito de Chivay, provincia de Caylloma, quien dispuso las pericias técnicas y el levantamiento de los cuerpos conforme al procedimiento legal.

