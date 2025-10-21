Aproximadamente al mediodía de hoy, se registró un trágico accidente en el sector de Villa Continental, Manzana O, en el distrito de Cayma en Arequipa. Durante las labores de construcción de una vivienda, en la propiedad de la ciudadana Sonia Vilca, se registró un derrumbe inesperado y sepultó a dos obreros que trabajaban en el lugar.

El accidente de trabajó dejó a un herido y a un fallecido. Hernán Copacondori fue rescatado con vida, mientras que Herlin Gómez falleció en el lugar. Tras el llamado desesperado de los vecinos, una ambulancia municipal llegó a la zona junto con el personal de Serenazgo, quienes evacuaron al trabajador herido hacia el hospital para su debida atención.

Los efectivos de la Comisaría de Casimiro Cuadros también se trasladaron al lugar para llevar a cabo las investigaciones pertinentes sobre las causas y circunstancia del derrumbe que cobró la vida de uno de los trabajadores.

En más de una vez, desde la Cámara Peruana de la Construcción en Arequipa, indicaron que los mayores accidentes de trabajo en este rubro, ocurren en autoconstrucciones o edificaciones sin advertir medidas de prevención y seguridad.

