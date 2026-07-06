Hace tres décadas, Sonia Amparo Gutiérrez Miranda ingresó por primera vez a un aula convencida de que enseñar era mucho más que dictar una clase. Treinta años después, esa misma vocación la ha llevado a representar al Perú, por tercer año consecutivo, en la Red Iberoamericana de Innovación Educativa, donde comparte con docentes ganadores de concurso y acreditados de 12 países de los 23 miembros de la OEI una metodología que nació en un colegio público de Arequipa y hoy es un referente de innovación educativa y desarrollo sostenible.

Sin embargo, cuando se le pregunta por su mayor logro, no habla de premios ni de reconocimientos. Prefiere recordar a los exalumnos que regresan años después para agradecerle y, en alguna ocasión, que eligieron su carrera motivados por los proyectos que desarrollaron en sus clases o simplemente vuelven para abrazarla y agradecerle por haber cambiado su forma de ver el mundo.

La vocación por la enseñanza la heredó de sus padres, ambos docentes. Aunque su orientación vocacional también la acercaba a carreras como Medicina y otras relacionadas con el servicio social, eligió la educación porque descubrió que compartir el conocimiento era una forma de ayudar a las personas. “Uno no es eterno, pero lo que aprende puede compartirlo. Eso queda para los estudiantes, para sus hijos y para quienes vendrán después”, afirma.

ESTUDIAR PARA AYUDAR A ESTUDIANTES

En tres décadas de carrera entendió que un maestro no solo enseña Matemática, Ciencia o Comunicación. También escucha, orienta, acompaña y muchas veces intenta llenar vacíos que los estudiantes arrastran desde casa. “Somos psicólogos, orientadores, padres. Hay jóvenes que llegan con problemas muy duros y muchas veces no tienen con quién hablar”, comenta.

Convencida de que no podía ayudar a sus estudiantes solo desde la experiencia, decidió seguir estudiando. Cursó una maestría en Psicología Educativa, obtuvo un doctorado en Psicología, otro en Educación y hoy, después de 30 años de docencia, continúa preparándose con una segunda especialidad en entornos virtuales. “La ciencia avanza, los tiempos cambian y yo tengo que estar a la altura de los chicos”, sostiene.

Esa necesidad de aprender la llevó también a cambiar la manera de enseñar. Antes de planificar sus clases, aplica instrumentos psicológicos para conocer cómo aprenden sus estudiantes. Descubrió que la mayoría aprende haciendo, experimentando y observando. Desde entonces decidió sacar la ciencia del salón y convertirla en una experiencia.

PROYECTOS EJECUTADOS

Así inició su apuesta por los proyectos educativos. Los primeros fueron los huertos de hidroponía. Años después, en 2015, con el respaldo del entonces director Manuel Ángel Bejarano Núñez, llevó esa misma filosofía un paso más allá al convertir un terreno eriazo del colegio San Martín de Socabaya en un bosque escolar con un pozo de agua subterránea y un sistema de riego impulsado por paneles solares. Los padres de familia siempre la apoyaron y también estuvieron presentes los demás miembros de la comunidad educativa, entre docentes y administrativos.

Los resultados trascendieron las fronteras del país. El colegio obtuvo dos concursos nacionales del FONDEP ganados, que permitieron financiar el pozo y los paneles solares, y posteriormente recibió una mención especial en el concurso internacional de “ODS EN LA ESCUELA” promovido por la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Ministerio de Educación de España, reconocimiento que mantiene a Gutiérrez Miranda como representante oficial del Estado peruano en la Red Iberoamericana de Innovación Educativa, acreditada así por las autoridades correspondientes.

VALORES QUE PRACTICA

Para Sonia Amparo Gutiérrez Miranda, el mayor desafío de la educación actual no está en la tecnología ni en los cambios curriculares, sino en formar personas. Está convencida de que muchos adolescentes llegan a las aulas sin referentes y que la escuela se convierte en uno de los pocos espacios donde encuentran orientación, afecto y límites.

La docente resume su filosofía en tres palabras: amor, disciplina y respeto. Explica que el cariño abre las puertas del aprendizaje; la disciplina enseña responsabilidad; y el respeto permite construir relaciones sanas dentro y fuera del aula.

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