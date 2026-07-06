Víctima de un terrible accidente fue el joven mecánico Julian Alfredo Flores Catachura (21) tras ser atropellado y abandonado por un irresponsable motociclista. El accidente se suscitó la noche del viernes en la avenida Industrial cuando la ciudad de Tacna era golpeada por un intensa garúa.

De acuerdo a las imágenes proporcionadas por las viviendas particulares se observa que el joven fue arrollado por el motociclista quien también sufrió el despiste junto al vehículo menor. El piloto se levanta, vuelve a subirse a su unidad y huye de lugar sin prestar auxilio al joven mecánico que permanecía tirado en el asfalto.

Fracturas en pierna

El herido fue trasladado hacia el área de emergencia del hospital Hipólito Unanue donde se le diagnosticó fractura de tibia y de peroné. María Judith Catachura Mamani, madre de la joven víctima, solicitó el apoyo de la ciudadanía y de la Policía para capturar al irresponsable que arrolló y abandonó a su hijo a fin de que sea sancionado y asuma los gastos de su curación.

Imágenes de las cámaras solo captaron que se trataba de un vehículo menor negro. La Policía continúa con la investigación para ubicar el vehículo y el piloto a través de otras imágenes de cámaras en la zona.