Jorge Luis Cáceres Arce asumió el mando como rector de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), y de esta manera inicia un nuevo ciclo al frente de la casa superior de estudios que promete continuar las mejoras iniciadas por su antecesor, Manuel Briceño, y dejar un legado aún mayor para los diferentes estamentos qué conforman la universidad.

Tras jurar como nueva autoridad universitaria, Cáceres Arce se dirigió a la comunidad santamariana destacando que este año se continuará con el programa de becas a docentes, quienes podrán realizar sus estudios en el top 20 de universidades a nivel internacional, donde a la fecha 24 profesores se graduaron.

“Se viene trabajando en un programa que busca que entre 200 a 300 jóvenes de la provincia de Islay sean beneficiados con una beca gratuita por 5 años, con apoyo de Southern Perú”, manifestó en cuanto al apoyo que se brindará a los estudiantes de la UCSM.

PEDIDOS

Con la presencia de autoridades del Gobierno central, así como del gobierno regional y locales, funcionarios de diversas entidades públicas, el rector de la UCSM dirigió su discurso a concretar diversos proyectos para beneficio de la región.

Aprovechando la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, Cáceres Arce pidió mayor responsabilidad al Gobierno central, en referencia a la creación de 21 nuevas universidades aprobada por el Congreso de la República en diciembre del año pasado.

“Señor ministro (Eduardo Arana), que el Ejecutivo observe esta ley. No se puede crear universidades sin planes ni presupuesto, debemos buscar la la buena formación”, enfatizó el rector, al precisar que la excelencia académica es un derecho de los jóvenes y una necesidad para el desarrollo del país.

ACERCAMIENTO

Cáceres Arce también anunció una gestión de la mano con las autoridades regionales para la intervención académica en proyectos fundamentales. Junto a la Municipalidad Provincial de Arequipa, se propuso retomar el proyecto para el plan eléctrico a fin de buscar un financiamiento del gobierno chino para descontaminar la ciudad de Arequipa. Asimismo, pidió retomar el proyecto del parque Libertad de Expresión en coordinación con los vecinos de Umacollo y con un proyecto transparente y amigable.

“Retomemos el proyecto cultural del Parque Libertad de Expresión con seriedad y con condiciones de que acerquemos a la vecindad, y hagamos de esta área verde, un espacio de lectura, de descanso seguro, atractivo y actuante por los vecinos”, sostuvo.

Al momento de dirigirse a la gobernadora regional encargada, Ana María Gutiérrez, Cáceres Arce, ofreció al equipo técnico de la casa santamariana. “Nuestros técnicos están ávidos para colaborar en los mega proyectos regionales y en las grandes gestiones con Majes Siguas, La Joya y los proyectos culturales”, expresó. Al alcalde distrital de Juliaca (Puno) solicitó un trabajo en conjunto para el levantamiento de observaciones en el saneamiento del terreno para la futura sede de la UCSM en esta región, “vamos a hacer este proyecto juntos al alcalde de Juliaca”, señaló.

Cabe señalar que la UCSM cuenta con un proyecto en el Fundo San Miguel y La Aparecida, en el distrito de Sachaca, donde se necesita el licenciamiento de la municipalidad distrital, “(el alcalde) Renzo Salas ya se ha comprometido. Es el campo deportivo para los estudiantes jóvenes de la Universidad Católica”, refirió.

A esto se suma el pedido del licenciamiento para el Centro Cultural ubicado en Mollendo (Islay), contando ya con el licenciamiento de la Sunedu. “Nos permitirá dotar de servicios técnicos en la provincia de Islay. Dinamizar permanentemente el funcionamiento del Centro de Arte y Cultura de Mollendo”, indicó.

Con nostalgia, el rector saliente afirmó dejar un enorme legado a la actual gestión, con un patrimonio que se cuadriplicó desde que asumiera el rectorado en el 2015, “ha sido una verdadera satisfacción trabajar mejoras para la universidad, me voy con la sensación del deber cumplido, creo que he hecho todo lo que he podido, he trabajado sin descanso”, señaló Briceño durante su discurso de despedida.

