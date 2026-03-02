Las intensas lluvias del 19 de febrero no solo provocaron el desborde de la torrentera Los Incas y la inundación del primer piso de la sede de la Universidad Continental en Arequipa. El Hecho volvió a poner en el centro del debate la nulidad de las licencias que permitieron la construcción del campus en un terreno que no estaba legalmente habilitado para ese uso.

Aquella tarde, cerca de 300 estudiantes y docentes quedaron en riesgo y tuvieron que ser evacuados tras el ingreso de agua al local universitario. El episodio evidenció la vulnerabilidad de una edificación levantada en un área colindante a una torrentera activa, pero sobre todo reavivó las interrogantes sobre su viabilidad legal.

UNA HABILITACIÓN URBANA DECLARADA NULA

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero anuló las licencias otorgadas a la universidad mediante la Resolución de Gerencia Municipal N.° 240-2024-GM/MDJLBYR, en cumplimiento de la sentencia judicial contenida en la Vista N.° 106-2021-3Asc, del 29 de marzo de 2021.

El fallo declaró nula la habilitación urbana del predio al determinar que el terreno estaba calificado como zona agrícola y parque zonal, categorías incompatibles con infraestructura educativa de esta naturaleza. Además, dejó sin efecto el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, dado que el Plan de Desarrollo Metropolitano (DM) de la Municipalidad Provincial de Arequipa vigente consideró el área como comercio zonal y zona recreativa.

Entonces, la nulidad de la habilitación urbana impactó directamente en los actos administrativos posteriores. Si el acto base es inválido, las licencias que se sustentaron en él quedan sin sustento jurídico.

En aplicación del artículo 214 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la comuna distrital revocó la Resolución de Edificación N.° 692-2016-GDU y la Licencia de Edificación N.° 139-2020-GDU. Esta norma faculta a la administración a dejar sin efecto actos cuando desaparecen las condiciones legales indispensables para su existencia.

Según la municipalidad, la sentencia judicial eliminó el soporte legal que permitió otorgar las licencias, por lo que mantenerlas vigentes implicaba contravenir el marco normativo urbano y administrativo.

CONFLICTO JUDICIAL EN CURSO

La universidad Continental a la Municipalidad con la interposición de un recurso de nulidad de resolución (expediente N.° 08177-2024-CI), además de una acción de amparo y una demanda por presunto abuso de autoridad. Con ello, el caso permanece en disputa en la vía judicial.

Mientras tanto, el episodio del 19 de febrero no solo evidenció un riesgo físico, sino que reforzó los cuestionamientos sobre cómo se autorizó y ejecutó una obra en un predio cuya clasificación urbana no permitía ese tipo de construcción.

