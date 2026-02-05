La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) creó un “Buzón Anónimo de Quejas y Reclamos”, una medida orientada a fortalecer los mecanismos de fiscalización y atención de denuncias dentro de la comunidad universitaria, en un contexto marcado por graves acontecimientos que fueron públicos.

La decisión se adoptó, tras hechos que generaron conmoción en la casa Agustina, como el feminicidio ocurrido en 2023, la presunta discriminación de una docente a un estudiante con condición de autismo que terminó en su fallecimiento, y la reciente muerte de una estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial.

A través de un comunicado, la UNSA informó que el Buzón Anónimo de Quejas y Reclamos estará a cargo de la Comisión Permanente de Fiscalización, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 77 de la Ley N.° 30220, Ley Universitaria, que le permite investigar y fiscalizar hechos de interés institucional.

Según el comunicado, mediante este buzón los estudiantes reportarán situaciones irregulares, injustas o que afecten su vida académica, tales como trato indebido, abuso de autoridad, presuntas irregularidades administrativas, uso inadecuado de los recursos universitarios, actos de corrupción, entre otros.

Las denuncias se presentarán de forma anónima y en caso de identificarse, se garantizará la confidencialidad de la información para evitar represalias. Las quejas o reclamos pueden ser enviados a través de un formulario virtual https://acortar.link/Ixmvzv, mediante el correo electrónico comisionfiscalizacion@unsa.edu.pe, o de manera presencial en la oficina ubicada en el segundo piso del comedor universitario. Asimismo, los estudiantes pueden acudir a la sede situada en la calle San Agustín N.° 115, segundo piso.

VIDEO RECOMENDADO