Arequipa fue sede de un debate universitario que puso a prueba la capacidad propositiva de sus estudiantes frente a uno de los dilemas más vigentes del país: cómo compatibilizar la inversión y el desarrollo con las demandas sociales y ambientales de las regiones.

La iniciativa Saber para Crecer llegó a la Ciudad Blanca con la segunda edición de sus Diálogos Universitarios, desarrollada en alianza con la Universidad Católica Santa María. El evento contó con dos componentes: una sesión para compartir los hallazgos de un estudio de percepción ciudadana, seguida de un segundo día enfocado en un debate aplicado.

Para la segunda fecha, los estudiantes asumieron roles de actores clave y propusieron soluciones frente a casos reales de conflicto vinculados a inversión y desarrollo.

El caso del proyecto La Joya fue el eje central de la discusión. A partir de él, los estudiantes identificaron fallas en los mecanismos de diálogo temprano, transparencia y fiscalización, y plantearon propuestas concretas para mejorar las condiciones en las que se aprueban y ejecutan proyectos de inversión en la región.

El debate se sustentó en datos propios. La encuesta MiRegiónMiData, aplicada en nueve regiones del país, reveló que los arequipeños no consideran prescindible ninguna de las cuatro condiciones clave para aprobar un proyecto de inversión extranjera: transparencia, diálogo temprano con la ciudadanía, planificación, estabilidad regulatoria y monitoreo.